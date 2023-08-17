Актер и режиссер Роберт Де Ниро отмечает 80-летие

Американский актер, продюсер и режиссер Роберт Де Ниро отмечает юбилей.



Двукратному обладателю «Оскара» 17 августа исполнилось 80 лет.



Роберт Де Ниро родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке. Актерская карьера Де Ниро началась с роли в фильме Брайана Де Пальмы «Свадебная вечеринка» 1963 года. За роль бейсболиста Брюса Пирсона в картине «Бей в барабан медленно» 1973 года Роберт Де Ниро получил Премию объединения кинокритиков Нью-Йорка за лучшую роль второго плана. Картина принесла актеру известность.



Роберт Де Ниро наиболее известен по фильмам Мартина Скорсезе. Многолетнее сотрудничество с автором криминальных фильмов и триллеров началось с картины «Злые улицы».



Роль Вито Корлеоне принесла Роберту Де Ниро премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.



Фильм «Бешеный бык» принес Роберту Де Ниро «Оскар» как лучшему актеру. В 2011 году Де Ниро получил премию «Золотой глобус» за вклад в развитие кинематографа.



За свою карьеру актер снимался в фильмах разных жанров.









Фото: скриншот видео на YouTube