В России будут субсидировать фильмы, повышающие туристическую привлекательность страны

В России могут начать субсидировать кинопроекты, направленные на повышение туристической привлекательности страны.



Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России».



«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопрос о возможности предоставления субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в целях производства кино- и видеопродукции, направленной на повышение туристской привлекательности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.



Поручение главы государства должно быть исполнено в срок до 30 сентября 2023 года.



Ранее сообщалось о поручениях Владимира Путина, касающихся создания в Москве международного кинокластера, а также разработки программы, которая позволит создать киноцентры в небольших населенных пунктах.









Фото: пресс-служба Кремля