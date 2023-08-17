Актера Брэдли Купера раскритиковали за накладной нос в фильме «Маэстро»

Американский актер Брэдли Купер оказался в центре скандала после выхода тизера фильма «Маэстро» с его участием.



Пользователи раскритиковали создателей фильма из-за слишком большого накладного носа у персонажа Купера. Тизер проекта представила стриминговая платформа Netflix. В картине Брэдли Купер сыграл Леонарда Бернстайна — композитора, автора «Вестсайдской истории», и выступил в качестве режиссера картины. Для сходства актера с композитором еврейского происхождения артисту сделали накладной нос, однако образ актера оценили далеко не все зрители.



«Если Брэдли Купер может сыграть "Человека-слона" без каких-либо протезов, то он также должен быть в состоянии сыграть еврея без каких-либо протезов — особенно без этого "еврейского" носа», — приводит



Актрису поддержал американский актер еврейского происхождения Джошуа Малина, который заявил, что носы у евреев, включая Бернстайна, не больше, чем у других людей. Пользователи раскритиковали создателей фильма из-за слишком большого накладного носа у персонажа Купера. Тизер проекта представила стриминговая платформа Netflix. В картине Брэдли Купер сыграл Леонарда Бернстайна — композитора, автора «Вестсайдской истории», и выступил в качестве режиссера картины. Для сходства актера с композитором еврейского происхождения артисту сделали накладной нос, однако образ актера оценили далеко не все зрители.«Если Брэдли Купер может сыграть "Человека-слона" без каких-либо протезов, то он также должен быть в состоянии сыграть еврея без каких-либо протезов — особенно без этого "еврейского" носа», — приводит издание РБК Life слова актрисы Трейси-Энн Оберман.Актрису поддержал американский актер еврейского происхождения Джошуа Малина, который заявил, что носы у евреев, включая Бернстайна, не больше, чем у других людей.



«Для меня все это — конец истории», — сказал Малина.



Фильм «Маэстро» рассказывает об отношениях композитора Леонарда Бернстайна и его жены Фелиции Монтеалегре.









Фото: кадр из фильма «Маэстро»