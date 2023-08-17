Путин поручил разработать программу для создания кинозалов в малых населенных пунктах

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и реализовать программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах.



Поручение глава государства дал по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России».



В перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля, указано, что правительству при участии «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» поручено в населенных пунктах численностью населения до 50 тысяч человек создать центры воспроизведения аудиовизуального контента в системе среднего общего и профессионального образования.



Другое поручение президента касается создания сервиса цифровой дистрибуции аудиовизуального контента, который включает систему управления правами, библиотеку контента, систему доставки контента, учета контроля посещаемости.



В соответствии с поручением первый доклад должен быть представлен президенту до 30 сентября 2023 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.









Фото: пресс-служба Кремля