Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в Москве международного кинокластера

На сайте Кремля опубликовано соответствующее поручение главы государства.«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Москвы рассмотреть вопросы о создании на территории г. Москвы особой экономической зоны в сфере киноиндустрии (Московского международного кинокластера) и о специальных мерах поддержки резидентов указанной особой экономической зоны, включая предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов», — говорится в документе.Ответственными за исполнение поручения назначены глава правительства Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Доклад Владимиру Путину должен быть представлен до 30 сентября 2023 года.В марте в Москве стартовали работы по реорганизации территории ВНИИТЕМАШ на Рязанском проспекте. На территории, площадь которой составляет более 24 га, планируется создать креативный кластер, который будет включать съемочные павильоны, студии, офисы и другие помещения, обеспечивающие полный цикл производства кино.