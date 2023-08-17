Военкор из Италии представил фильм об СВО «Вопреки!»

На сайте Кремля опубликовано соответствующее поручение главы государства.
Военкор, внесенный трижды в украинскую базу «Миротворец», в своем фильме показывает шокирующие кадры...
Режиссером фильма выступила Валерия Донзелли.
В программу войдет показ фильма «Баба Яга спасает мир», паблик-ток со съемочной группой и кинокомпан...
«Барби» стала самым кассовым релизом студии Warner Bros. в США.
На сайте Кремля опубликовано соответствующее поручение главы государства.
Военкор, внесенный трижды в украинскую базу «Миротворец», в своем фильме показывает шокирующие кадры...
Режиссером фильма выступила Валерия Донзелли.
В программу войдет показ фильма «Баба Яга спасает мир», паблик-ток со съемочной группой и кинокомпан...
«Барби» стала самым кассовым релизом студии Warner Bros. в США.
Картина «Свидетель» режиссера Давида Дадунашвили выходит в прокат 17 августа.
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17.08.2023