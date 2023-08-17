Военкор из Италии представил фильм об СВО «Вопреки!»

17.08.2023

Военкор из Италии представил фильм об СВО «Вопреки!»
Военный корреспондент из Италии Витторио Ранджелони презентовал документальную картину «Вопреки!».

Фильм доступен для просмотра в Сети, передает telegram-канал «Редакция ШМЕЛЬ».

Военкор, внесенный трижды в украинскую базу «Миротворец», в своем фильме показывает шокирующие кадры из Донбасса, рассказывает о бункерах «Азовстали», повествует о буднях жителей под огнем ВСУ.

Ранее сообщалось о выходе в прокат первого художественного фильма об СВО «Свидетель».


Фото: кадр из фильма «Вопреки!»