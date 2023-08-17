В России выходит в прокат французский хит «Только ты и я»

В России выходит в прокат французская мелодрама «Только ты и я».



Фильм был представлен на Каннском кинофестивале в 2023 году. Картина завоевала большую популярность во Франции, где на старте проката собрала 5 миллионов евро. Режиссером фильма выступила Валерия Донзелли. Главные роли в картине сыграли Вирджиния Эфира и Мельвиль Пупо.



Картина рассказывает историю влюбленных, бывших одноклассников. Роман перерастает в крепкие отношения, пара играет свадьбу. Однако идиллия заканчивается после переезда в другой город.









Фото: кадр из фильма «Только ты и я»