В России выходит в прокат французский хит «Только ты и я»

В России выходит в прокат французский хит «Только ты и я»

17.08.2023

В России выходит в прокат французская мелодрама «Только ты и я».

Фильм был представлен на Каннском кинофестивале в 2023 году. Картина завоевала большую популярность во Франции, где на старте проката собрала 5 миллионов евро. Режиссером фильма выступила Валерия Донзелли. Главные роли в картине сыграли Вирджиния Эфира и Мельвиль Пупо.

Картина рассказывает историю влюбленных, бывших одноклассников. Роман перерастает в крепкие отношения, пара играет свадьбу. Однако идиллия заканчивается после переезда в другой город.


Фото: кадр из фильма «Только ты и я»