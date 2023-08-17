Музей кино на ВДНХ проведет «Большое кинопутешествие» в Ночь кино

Музей кино на ВДНХ подготовил программу к акции «Ночь кино».
В рамках акции Музей кино проведет «Большое кинопутешествие» для всей семьи. В программу войдет показ фильма «Баба Яга спасает мир», паблик-ток со съемочной группой и кинокомпанией «Наше кино», а также экскурсии и фотоквест с вручением призов, рассказали в пресс-службе музея.
Отмечается, что в этом году Музей кино решил объединить программу мероприятий темой путешествий. Гости музея смогут поучаствовать в праздничном фотоквесте Музея кино, побывать на экскурсиях.
В зале А. Тарковского киновед Станислав Луговой представит селекцию фильмов 1940-1950-х годов «Великие путешественники в советском кино».
Марафон кинопоказов в секции «Библиотека киноискусства» объединит детей и родителей.
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