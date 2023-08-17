«Барби» обошла «Темного рыцаря» в американском прокате

Картина Греты Гервиг «Барби» обошла в американском прокате «Темного рыцаря».



«Барби» стала самым кассовым релизом студии Warner Bros. в США и собрала в прокате 537,4 млн долларов.



Фильм о жизни кукол обошел в прокате картину Кристофера Нолана «Темный рыцарь». Лента о Бэтмене собрала в прокате 536 млн долларов.



«Барби», помимо рекордных соборов в США, в мировом прокате преодолел отметку в 1,2 млрд долларов. Миллиард лента собрала за 17 дней проката.









Фото: кадр из фильма "Барби"