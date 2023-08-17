«Барби» обошла «Темного рыцаря» в американском прокате

«Барби» стала самым кассовым релизом студии Warner Bros. в США.
Картина «Свидетель» режиссера Давида Дадунашвили выходит в прокат 17 августа.
Права на экранизацию достались Гульнаре Ивановой, которая сняла фильм по произведению Кинга.
Интимные сцены в набирающих популярность турецких лентах менее откровенны, чем в западных....
«Барби» Греты Гервиг собрала в американском прокате 537,5 млн долларов....
«Барби» стала самым кассовым релизом студии Warner Bros. в США.
Картина «Свидетель» режиссера Давида Дадунашвили выходит в прокат 17 августа.
Права на экранизацию достались Гульнаре Ивановой, которая сняла фильм по произведению Кинга.
Интимные сцены в набирающих популярность турецких лентах менее откровенны, чем в западных....
«Барби» Греты Гервиг собрала в американском прокате 537,5 млн долларов....
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17.08.2023