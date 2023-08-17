Стивен Кинг продал права на рассказ ташкентской студентке за 1 доллар

Американский писатель Стивен Кинг продал права на рассказ «Человек, который не пожимал рук» за один доллар студентке ташкентского филиала ВГИКа.



Права на экранизацию достались Гульнаре Ивановой, которая сняла фильм по произведению Кинга, передает RTVI.



По словам Ивановой, она принимала участие в программе Dollar Baby, в рамках которой писатель предоставляет молодым режиссерам возможность снимать фильмы по его книгам.



Девушка рассказала, что приняла участие в программе, подав свой замысел. Иванова добавила, что фильм пока не доступен для просмотра, и она проинформирует, когда он появится в доступе.



Известно, что картина Ивановой одержала победу на кинофестивале в Малайзии Nitiin International Film Festival в категории «Лучший триллер».









Фото: The Late Show with Stephen Colbert/YouTube











