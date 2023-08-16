Фильм «Барби» признан самой успешной лентой кинокомпании Warner Bros.

Новая лента с Марго Робби и Райаном Гослингом стала самой кассовой картиной студии Warner Bros. в США, сообщает «Газета.ру».



Сборы в прокате превзошли доходы с драмы Кристофера Нолана «Темный рыцарь», которая в 2008 году собрала 536 млн долларов.

Премьера «Барби» прошла 19 июля, и уже за первый уик-энд кассовые сборы картины составили 356 млн долларов. Сюжет о побеге всемирно известной куклы из кукольной страны успел стать самым успешным в этом году — фильм обогнал такие блокбастеры, как «Стражи Галактики — 3» и «Братья Супер-Марио в кино».

Накануне сообщалось, что Барби (Марго Робби) благодаря рекордным кассовым сборам картины заработает примерно 50 млн долларов.

Однако, несмотря на огромные мировые сборы, лента о знаменитой кукле-блондинке кое-где провалилась — к примеру, в Южной Корее она собрала всего 273 тыс. долларов за уик-энд. Кроме того, в результате опросов выяснилось, что многие выбрали фильм Греты Гервиг для своего первого выхода в кинотеатры после закрытия их в 2020 году из-за пандемии. Около 1800 человек, которые купили билеты на «Барби», участвовали в опросе, и выяснилось, что 11% ходили в кино настолько давно, что не могут вспомнить последний фильм, который смотрели на большом экране.





Фото: кадр из фильма «Барби»