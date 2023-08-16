Вышел тизер анимационного сериала «Скотт Пилигрим против всех» от Netflix

Как сообщают «7Дней.ру», персонажей аниме озвучили все актеры, задействованные в оригинальной экранизации Эдгара Райта (2010), которая стала поистине культовой.



Среди них — Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстед, Киран Калкин, Сатья Баба, Крис Эванс, Анна Кендрик, Бри Ларсон, Элисон Пилл, Обри Плаза, Брэндон Раут, Джейсон Шварцман, Джонни Симмонс, Марк Уэббер, Мей Уитмен и Эллен Вон.

Персонажи нового сериала разработаны онлайн-сервисом Netflix и студией UCP на основе комиксов серии «Скотт Пилигрим против всех». Сюжет представляет собой адаптированную историю из комиксов. Главный герой — по-прежнему 23-летний канадец Скотт Пилигрим, влюбленный в американку Рамону Флауэрс, и для того, чтобы быть с ней, ему придется сразиться с семеркой ее бывших возлюбленных.

Создатели сериала — студия SARU, работавшая над фильмами Масааки Юасы, в том числе картиной «Человек-дьявол: Плакса».





Фото: кадр из сериала «Чемпионат»