«Наукой установлено, что у певца в идеале должен быть совершенно пустой череп, чтобы звук резонировал лучше. Настя Приходько подтвердила это еще раз. Мы так одичали, что нас интересуют какие-то певички и их мнения? Мне усилий не нужно, чтобы ее забыть», — в комментариях для «РИА Новости» отметил Джанго.

Алексею Поддубному (сценическое имя — Джанго) однажды довелось выступать вместе с Анастасией — они исполняли песню Поддубного «Холодная весна» на «Фабрике звезд — 7». Как утверждает певец, дуэт оказался крайне неудачным. «Мы с ней вышли, она пела под фонограмму. Она орала мою песню как недорезанная. У нее там голос еще съехал. Я подумал: “И при чем здесь моя песня?” Репетиций не было никаких», — поделился воспоминаниями Джанго.

Между тем украинская певица стала популярной отнюдь не благодаря Украине. В 2007 году она появилась в российской «Фабрике звезд» и в итоге заняла там первое место. Многие поклонники проекта остались недовольны такими результатами голосования и даже подозревали их подтасовку.

Приходько неоднократно позволяла себе высказывания, дискредитирующие людей по расовому и национальному признаку. Еще до специальной военной операции певица не раз выражала сомнения в адекватности россиян и в грубых выражениях отзывалась об их интеллекте.







