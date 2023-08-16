Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун попрощалась с сериалом

Милли Бобби Браун, известная по главной роли в сериале «Очень странные дела», поделилась своим комментарием о скором завершении сериала.



Один из самых популярных проектов стрим-сервиса Netflix завершится после выхода пятого сезона.





Актриса отметила, что готова попрощаться со своим персонажем и съемочной командой.





«Это было таким важным фактором моей жизни, как окончание средней школы или выпускной класс. Ты готов идти дальше», — сообщила Браун в интервью WWD.





Производство пятого сезона сериала «Очень странные дела» отложено из-за проходящей в Голливуде забастовки гильдий актеров и сценаристов. По некоторым данным, забастовки продлятся до осени.





В «Очень странных делах» также снимаются актеры Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин и другие.









Фото: кадр из сериала «Очень странные дела»