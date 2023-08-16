Новые фильмы «Индиана Джонс» и «Миссия невыполнима» могут стать убыточными

Новые фильмы «Индиана Джонс» и «Миссия невыполнима» могут оказаться убыточными. Об этом говорится в публикации Variety.



По информации издания, новые картины претендуют на звание самого яркого разочарования лета.



Релиз пятой части франшизы «Индиана Джонс» состоялся в конце июня. Спустя шесть недель проката картина с Харрисоном Фордом заработала 375 млн долларов. «Миссия невыполнима» с Томом Крузом за пять недель заработала 523 млн долларов.



По информации издания, стоимость производства сиквелов составила порядка 300 млн долларов, а маркетинговые затраты составили около 100 млн долларов. Источники студий Disney и Paramount сообщают, что производители могут потерять на фильмах около 100 млн долларов.



Главный аналитик Boxoffice Шон Роббинс отметил, что студии понесли убытки из-за увеличения стоимости производства, вызванного пандемией коронавируса.









Фото: кадр из фильма "Индиана Джонс"