«Вымпелком» вновь оштрафован за неправильную маркировку фильмов

Савеловский суд Москвы оштрафовал компанию «Вымпелком» за неправильную маркировку фильмов с ЛГБТ-сценами.



Размер штрафа составил миллион рублей.





Компанию признали виновной в отсутствии возрастного ограничения «18+» в фильме «Маленькая Италия» Дональда Питри, размещенный на сервисе «Билайн ТВ».





Представители «Вымпелкома» вину компании не признали. Они считают, что фильм доступен только подписчикам, а значит ответственность за просмотр несут абоненты. Однако по решению суда соответствующую маркировку придется разместить в фильме.





Ранее «Вымпелком» уже был оштрафован по поводу неправильной маркировки в фильмах «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник». Сумма штрафа также составила миллион рублей.









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