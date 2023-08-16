В Краснодарском крае археологи обнаружили древнейшую синагогу

В Краснодарском крае в ходе Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН обнаружена древнейшая синагога, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Сообщается, что одну из древнейших в мире синагог обнаружили на Таманском полуострове недалеко от Черного моря.



В ходе предварительного исследования было выявлено, что синагога была построена в I веке н.э. Здание включало два помещения, площадь каждого из которых составляла почти 60 квадратных метров. По предположениям специалистов, синагога могла быть разрушена при нападении варварских племен в середине VI века.

Внутри здания обнаружено много артефактов, в том числе ритуальные мраморные пятисвечники, столы для литургий, фрагменты мраморных стел, на одной из которых найдена надпись «синагога» на древнегреческом языке.



«Находки прошлых лет — мраморные таблички "дом молитвы" и "синагога" 16 и 51 гг. н.э. говорят о том, что фанагорийская синагога существовала уже в начале 1 века н.э., что делает ее самой древней на территории России и одной из древнейших в мире», — приводит министерство слова археологов.







Фото: Институт археологии РАН