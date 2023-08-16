Джеймс Ганн опроверг участие порноактера в съемках «Супермена: Наследие»

16.08.2023
Режиссер и руководитель студии DC Джеймс Ганн прокомментировал некоторые слухи вокруг проекта фильма «Супермен: Наследие». Он отверг предположения, что в кинокомиксе снимется порноактер Джонни Синс.
Фанаты киновселенной DC предположили, что Синс будет играть суперзлодея Лекса Лютора.
«Боже мой, как вы можете в это верить», — написал Ганн в соцсетях.
В настоящий момент подтверждено, что в фильме «Супермен: Наследие» будут сниматься Нэйтан Филлион, Изабела Мерсед, Рэйчел Броснахэн, Дэвид Коренсвет, Энтони Кэрриган и Эди Гатеги. Премьера блокбастера запланирована на 11 июля 2025 года.
Фото: официальный логотип DC Studios