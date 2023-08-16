Джеймс Ганн опроверг участие порноактера в съемках «Супермена: Наследие»

Режиссер и руководитель студии DC Джеймс Ганн прокомментировал некоторые слухи вокруг проекта фильма «Супермен: Наследие». Он отверг предположения, что в кинокомиксе снимется порноактер Джонни Синс.





Фанаты киновселенной DC предположили, что Синс будет играть суперзлодея Лекса Лютора.





«Боже мой, как вы можете в это верить», — написал Ганн в соцсетях.





В настоящий момент подтверждено, что в фильме «Супермен: Наследие» будут сниматься Нэйтан Филлион, Изабела Мерсед, Рэйчел Броснахэн, Дэвид Коренсвет, Энтони Кэрриган и Эди Гатеги. Премьера блокбастера запланирована на 11 июля 2025 года.









Фото: официальный логотип DC Studios