В Екатеринбурге представили обновленный переход Виктора Цоя

16.08.2023
В Екатеринбурге представили обновленный переход имени Виктора Цоя.
Переход Цоя на Плотинке представили участники фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA, передает
Ura.ru.
В переходе вывесили портреты Виктора Цоя, рисунки, посвященные участникам Свердловского рок-клуба. В переходе можно увидеть изображения Вячеслава Бутусова, Владимира Шахрина, Александра Пантыкина и других. Потолок украсили световые композиции в виде цитат из известных песен Виктора Цоя.
Участие в открытии перехода принял мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Глава города признался, что сам очень любит творчество Виктора Цоя и знает его песни.
«Сегодня, сохраняя память о Викторе Цое, команда STENOGRAFFIA постаралась применить новые подходы», — приводит издание слова городского главы.
В минувший вторник, 15 августа, исполнилось 33 года со дня трагической гибели Виктора Цоя. Рок-музыкант трагически погиб в ДТП в возрасте 28 лет.
Фото: скриншот видео на YouTube