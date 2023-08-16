В Екатеринбурге представили обновленный переход Виктора Цоя

16.08.2023

В Екатеринбурге представили обновленный переход Виктора Цоя
В Екатеринбурге представили обновленный переход имени Виктора Цоя.

Переход Цоя на Плотинке представили участники фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA, передает Ura.ru.

В переходе вывесили портреты Виктора Цоя, рисунки, посвященные участникам Свердловского рок-клуба. В переходе можно увидеть изображения Вячеслава Бутусова, Владимира Шахрина, Александра Пантыкина и других. Потолок украсили световые композиции в виде цитат из известных песен Виктора Цоя.

Участие в открытии перехода принял мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Глава города признался, что сам очень любит творчество Виктора Цоя и знает его песни.

«Сегодня, сохраняя память о Викторе Цое, команда STENOGRAFFIA постаралась применить новые подходы», — приводит издание слова городского главы.

В минувший вторник, 15 августа, исполнилось 33 года со дня трагической гибели Виктора Цоя. Рок-музыкант трагически погиб в ДТП в возрасте 28 лет.


Фото: скриншот видео на YouTube