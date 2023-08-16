Стартовали съемки сериала «Суррогатная мать» для канала ТНТ

Кинокомпания Good Story Media начала съемки сериала «Суррогатная мать».



Первый сезон из 16 серий выйдет на канале ТНТ в 2024 году.





В сериале идет рассказ о семье, которую выселяют из квартиры. 18-летняя Кира придумывает аферу с суррогатным материнством, из-за которой у героев начинаются новые проблемы.





Продюсерами сериала выступают Павел Орешин и Арнольд Манасян. Режиссёр — Никита Андриенко.





Главные роли в сериале «Суррогатная мать» сыграют Ангелина Загребина, Евгения Капралова, Иван Охлобыстин, Екатерина Стулова, Татьяна Орлова и другие актеры.





Фото: Good Story Media