Стартовали съемки сериала «Суррогатная мать» для канала ТНТ

16.08.2023

Стартовали съемки сериала «Суррогатная мать» для канала ТНТ
Кинокомпания Good Story Media начала съемки сериала «Суррогатная мать».

Первый сезон из 16 серий выйдет на канале ТНТ в 2024 году.

В сериале идет рассказ о семье, которую выселяют из квартиры. 18-летняя Кира придумывает аферу с суррогатным материнством, из-за которой у героев начинаются новые проблемы.

Продюсерами сериала выступают Павел Орешин и Арнольд Манасян. Режиссёр — Никита Андриенко.

Главные роли в сериале «Суррогатная мать» сыграют Ангелина Загребина, Евгения Капралова, Иван Охлобыстин, Екатерина Стулова, Татьяна Орлова и другие актеры.

Фото: Good Story Media