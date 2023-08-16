Стартовали съемки сериала «Суррогатная мать» для канала ТНТ

В переходе вывесили портреты Виктора Цоя, рисунки, посвященные участникам Свердловского рок-клуба.
Занятия проводятся в рамках Академии Музея Победы.
Первый сезон из 16 серий выйдет на канале ТНТ в 2024 году.
Прибыль от благотворительных представлений будет направлена на помощь циркам Донецка и Луганска.
В переходе вывесили портреты Виктора Цоя, рисунки, посвященные участникам Свердловского рок-клуба.
Занятия проводятся в рамках Академии Музея Победы.
Первый сезон из 16 серий выйдет на канале ТНТ в 2024 году.
Прибыль от благотворительных представлений будет направлена на помощь циркам Донецка и Луганска.
На концерте рок-группы в Грузии на сцену вышел российский барабанщик, что вызвало скандал.
Кинофестиваль короткометражного и дебютного кино проходит в Калининграде до 20 августа.
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В Фонде кино прошли защиты проектов полнометражных анимационных фильмов, которые претендуют на госуд...
16.08.2023