Артисты Росгосцирка дали более ста представлений в новых регионах

Артисты Российской государственной цирковой компании дали 100 благотворительных представлений в ЛНР и ДНР, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Сообщается, что прибыль от благотворительных представлений будет направлена на помощь циркам Донецка и Луганска.



Выступления артистов Росгосцирка проводятся по согласованию с Министерством культуры России при поддержке администраций ЛНР и ДНР.



В минувшем году выступления в манеже Луганского государственного цирка прошли гастроли цирковой программы «Принц цирка».



В Луганске в 2023 году за полтора месяца программу «Девочка и слон» посмотрели 82 тысячи зрителей. Цирковые показы прошли также в Мариуполе.



Росгосцирк оказывает также нематериальную помощь циркам новых регионов, проводит обучающие семинары по созданию и подготовке цирковых представлений.













Фото: пресс-служба Министерства культуры России