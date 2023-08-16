Группу The Killers заставили извиняться за дружбу с русскими

Участники рок-группы The Killers принесли извинения перед грузинскими фанатами. Резонанс вызвало участие российского барабанщика в их концерте в Грузии.





Музыканты рассказали, что часто приглашают людей из толпы поиграть с ними на сцене.





«Со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что они не возражают против того, чтобы человек вышел с нами на сцену», — заявили участники группы.





Также во время концерта лидер The Killers Брэндон Флауэрс заявил, что все являются «братьями и сестрами». Как отметили в заявлении музыканта, его слова могли быть неправильно истолкованы.





Скандальный концерт The Killers прошел на стадионе Black Sea Arena в Батуми. Многие зрители ушли с концерта в знак протеста против участия российского барабанщика. Позже «Радио Тбилиси» заявило о снятии с эфира песен The Killers.









Фото: кадр из клипа Mr Brightside