Министр Ольга Любимова приняла участие в открытии фестиваля «Короче»

В Калининграде открылся XI Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». В церемонии открытия смотра приняла участие министр культуры Ольга Любимова.





В программе фестиваля впервые появилась секция дебютных полнометражных фильмов, сообщила министр в Telegram.





«Очень этому рада, программа сильная, много картин с нашей поддержкой, так что помню эти проекты еще с питчингов у нас в министерстве», — отметила Любимова.





Министр культуры на церемонии открытия вручила награды за вклад в развитие киноиндустрии.





«„За развитие региональной системы рибейтов и помощь в создании кино на территории Калининградской области“ Министру по культуре и туризму Андрею Ермаку, а также „За развитие и поддержку национального кинематографа“ министру культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрию Куприянову и руководителю компании „Сахафильм“ Алексею Егорову», — сообщила Любимова.





Открыл фестиваль фильм «Сказки Гофмана» Тины Барклаи. В основной конкурс вошли 36 фильмов, а всего на смотре будет показано около 100 кинолент.





Показы будут проходить в кинотеатре «Заря», Центральном парке, а также в Драмтеатре до 20 августа.









Фото: пресс-служба Минкультуры/Ольга Любимова в Telegram