Певица Ариана Гранде может сыграть в ремейке «Геркулеса»

Киноинсайдер DanielRPK сообщил в Twitter о предполагаемом составе актеров, которые сыграют главные роли в игровом ремейке мультфильма «Геркулес» от студии Disney. Он назвал имена актера Тэрона Эджертона и певицы Арианы Гранде.





Эджертон и Гранде могут сыграть роли Геркулеса и Мегары соответственно. Филоктета может сыграть Денни де Вито — актер озвучивал персонажа в мультфильме.





Окончательное решение по актерскому составу фильма будет принято после окончания забастовки гильдий актеров и сценаристов США. Примерный срок — осень 2023 года.





Ранее стало известно, что снимет игровой ремейк «Геркулеса» Гай Ричи, ранее работавший над «Аладдином». Другие подробности проекта пока не раскрываются.









Фото: кадр из клипа Thank You, Next