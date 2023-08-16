Netflix снимет трилогию на основе сериала «Монахиня-воин»

Стрим-сервис Netflix планирует снять три полнометражных фильма на основе сериала «Монахиня-воин».





Об этом изданию Deadline рассказал исполнительный продюсер фэнтези-сериала Дин Инглиш.





«Рад объявить, что „Монахиня-воин“ возвращается в виде трилогии фильмов», — заявил он.





Он отметил, что вокруг «Монахини-воина» будет создана целая киновселенная со спин-оффами, приквелами и т.д. Дату начала работы над трилогией Инглиш не назвал.





Сериал «Монахиня-воин» вышел в 2020 году и был закрыт после второго сезона, что вызвало возмущение у фанатов проекта. В основу сюжета легла манга «Монахиня-воин Ареала».





В ней идет рассказ о девушке, которую оживили при помощи артефакта. Героиня присоединяется к древнему ордену монахинь, чтобы бороться с демонами.









Фото: кадр из сериала «Монахиня-воин»