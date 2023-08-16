В США прошла новая встреча сценаристов с продюсерами

Сообщается, что прошла очередная встреча представителей Гильдии сценаристов Америки (WGA) и Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Итоги встречи обозначены как «смешанные».Пока остается неизвестным, будут ли учтены дополнительные предложения и когда состоится новая встреча.Ранее сообщалось, что обе стороны готовы к переговорам и обсуждению актуальных вопросов, касающихся минимальной заработной платы для сценаристов, ограничений на использование искусственного интеллекта, вопроса авторских отчислений, работы сценарных комнат.По информации Bloomberg, профсоюзу сценаристов сделали улучшенное предложение, а все ключевые требования Гильдии сценаристов были удовлетворены.Гильдия сценаристов в США бастует с 2 мая. Забастовка привела к остановке почти всех съемок в Голливуде.