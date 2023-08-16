Александринский театр ведет переговоры о днях театра в КНР

Национальный драматический театр России (Александринский театр) ведет переговоры о постановке своих спектаклей в КНР в 2024 году.



Об этом сообщил директор учреждения Сергей Емельянов.



По словам Емельянова, в наступающем году планируется реализовать дни Александринского театра в Пекине, которые могут пройти на базе нескольких крупнейших театральных учреждений Китая.



Руководитель сообщил, что переговоры ведутся с Национальным центром исполнительских искусств Китая и с Пекинским народным художественным театром. В КНР театр планирует представить две постановки, одна из которых спектакль «Маскарад».



С 2017 года Александринский театр ведет переговоры с Пекинской национальной оперной компанией о совместной постановке спектакля «Евгений Онегин» на русском и китайском языках.









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