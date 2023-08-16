В Бразилии умерла актриса «Рабыни Изауры» Леа Гарсия

В Бразилии скончалась актриса сериалов «Рабыня Изаура» и «Клон» Леа Гарсия.



Артистка умерла на 91-м году жизни, передает Globo.



Причиной смерти актрисы стал инфаркт. Смерть наступила в штате Риу-Гранди-ду-Сул, куда Гарсия приехала на кинофестиваль Trofeu Oscarito получить награду как величайшая знаменитость страны. Женщине стало плохо, врачи оказались бессильны.



О смерти актрисы написал ее сын Марсело Гарсия.



Леа Гарсия снималась в кино с 11 лет. В ее творческом багаже более сотни ролей в кино, включая популярные сериалы «Рабыня Изаура» и «Клон». Награда будет присуждена артистке посмертно.









Фото: Canal Brasil/YouTube