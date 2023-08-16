Иранского режиссера судили за показ фильма в Каннах

На Каннском кинофестивале в 2022 году был показан фильм Рустаи «Братья Лейлы». Суд приговорил режиссера к шести месяцам тюремного заключения.Аналогичное решение вынесено в отношении продюсера картины Джавада Норузбеги. Кинематографистов признали виновными в «содействии оппозиционной пропаганде против исламских законов». Согласно решению суда, в тюрьме кинематографисты проведут одну двадцатую назначенного срока, а отбывание остальной части срока будет приостановлено на пять лет.Саид Рустаи снял фильмы «Жизнь и один день», «Зависимые», «Братья Лейлы». Последняя картина удостоена приза Международной федерации кинопрессы 75-го Каннского кинофестиваля.