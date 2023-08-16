Умер сыгравший в «Игре престолов» актер Даррен Кент

16.08.2023
Скончался британский актер Даррен Кент. Актер умер на 37-м году жизни, о его кончине сообщает агентство Carey Dodd Associates.
Сообщается, что актер скончался в результате продолжительной болезни 11 августа, но о его смерти сообщили только сейчас.
«Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, мой друг», — говорится в сообщении.
Издание Hollywood Reporter сообщает, что актер страдал из-за редкого заболевания кожи и также имел проблемы с суставами.
Даррен Кент сыграл в сериале «Игра престолов» эпизодическую роль — пастуха, который принес показать королеве останки своей дочери, убитой одним из ее драконов.
Ранее стало известно о смерти актера Вилко Джонсона, который сыграл палача в «Игре престолов».
Фото: Walrus36/Flickr.com