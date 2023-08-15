Вышел первый тизер-трейлер сериала «Прелесть»

Съемки проекта «Прелесть» были анонсированы еще в 2022 году. Криминальная драма с романтической составляющей, по-настоящему звездный актерский состав (в главных ролях снялись Олег Меньшиков, Филипп Янковский и Федор Федотов), режиссер Динар Гарипов, ранее работавший над проектом «Территория», — все это заставило СМИ говорить о премьере как о долгожданном событии.

Действие 6-серийного фильма разворачивается в маленьком провинциальном городке, где еще в советские годы был построен аффинажный завод, от которого зависит благополучие целого города. И хотя сейчас уже миновали темные времена беспредела 90-х и рейдерства нулевых, герой Федора Федотова по кличке Цыган не считает новую систему работы завода правильной. Он становится местным Робин Гудом и вершит собственную справедливость, угоняя машины у тех, кто, по его мнению, этого заслуживает. Затем он узнает, что смерть его отца на заводе 20 лет назад не была случайной, и в своем крестовом походе объединяется с прежним директором завода Леонидом Максимовичем (Олег Меньшиков). Вместе они противостоят новому хозяину — Осинскому (Филипп Янковский). Тут включается и любовная линия — Цыган знакомится с дочерью Осинского Ариной (Елизавета Кононова), и это событие поставит девушку перед серьезным и сложным выбором.

Сюжет принадлежит перу Георгий Меньшикова, а режиссером стал Динар Гарипов, знакомый зрителю по проекту «Даркнет». Название сериала «Прелесть», как уточняют его создатели, полностью отражает основной смысл ленты: духовная прелесть — церковнославянское понятие, означающее грех самообольщения и гордыни.







