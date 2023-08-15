Эндрю Гарфилд может сняться в новой части «Мстителей» от Marvel

Издание CanWeGetToast со ссылкой на собственные источники сообщает, что Эндрю Гарфилд получил предложение сняться в новой части «Мстителей» от Marvel.



Актер известен по роли Человека-паука в трилогии «Новый Человек-паук».





В последний раз он появлялся в супергеройской роли в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Предложение сняться в фильме «Мстители: Секретные войны» поступило Гарфилду до начала забастовки Гильдии голливудских актеров.





В какой роли предложено сняться Гарфилду, пока неизвестно. Глава Marvel Studios Кевин Файги информацию об участии актера в киновселенной комиксов не подтвердил и не опроверг.





Премьера блокбастера «Мстители: Секретные войны» запланирована на 7 мая 2027 года. Фильм должен завершить 6-ю фазу киновселенной Marvel.









Фото: кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»