Автор «Финника» Денис Чернов снимет мультфильм «Сказки Енисея»

Режиссер мультфильма «Финник» Денис Чернов взялся за новый проект — полнометражный анимационный фильм «Сказки Енисея».



Презентация проекта прошла на питчинге в Фонде кино.





Над проектом также работает постоянный сценарист Чернова Татьяна Белова. В «Сказках Енисея» пойдет рассказ о волшебном существе Кикире и его приключениях на летних каникулах в Сибири.





«Мы бы хотели переформатировать представление о Сибири и показать ее с новой, яркой и красочной стороны», — цитирует авторов проекта ТАСС.





С поддержкой проекта выступило правительство Красноярского края. Власти региона выделили половину необходимого бюджета на съемки.









Фото: кадр из фильма «Финник»