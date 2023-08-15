Автор «Финника» Денис Чернов снимет мультфильм «Сказки Енисея»

15.08.2023
Режиссер мультфильма «Финник» Денис Чернов взялся за новый проект — полнометражный анимационный фильм «Сказки Енисея».
Презентация проекта прошла на питчинге в Фонде кино.
Над проектом также работает постоянный сценарист Чернова Татьяна Белова. В «Сказках Енисея» пойдет рассказ о волшебном существе Кикире и его приключениях на летних каникулах в Сибири.
«Мы бы хотели переформатировать представление о Сибири и показать ее с новой, яркой и красочной стороны», — цитирует
авторов проекта ТАСС.
С поддержкой проекта выступило правительство Красноярского края. Власти региона выделили половину необходимого бюджета на съемки.
Фото: кадр из фильма «Финник»