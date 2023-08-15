Съемки фильма «Трон: Арес» сорваны из-за забастовок в Голливуде

Режиссер Хоаким Роннинг сообщил, что съемки третьей части франшизы «Трон» сорваны. Это произошло из-за забастовок гильдий сценаристов и актеров Голливуда.





Роннинг заявил, что ему пришлось уволить около 150 участников съемочной группы, так как производство научно-фантастического блокбастера в ближайшее время не начнется.





«Из-за текущей ситуации проблемы у всех — так что Ассоциация продюсеров (AMPTP), Гильдия сценаристов (WGA) и Гильдия актеров (SAG-AFTRA) должны как можно скорее договориться между собой», — заявил режиссер.





Из-за переноса начала съемок дата премьеры фильма «Трон: Арес» также может быть перенесена. Ранее планировалось выпустить фильм в 2025 году.





Главные роли в фильме «Трон: Арес» должны сыграть Джаред Лето, Камерон Монахэн, Эван Питерс и Сара Дежарден.









Фото: кадр из франшизы «Трон»