В Мариинском пройдет цикл концертов с участием лауреатов Конкурса Чайковского

Золотые медалисты XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского выступят в Мариинском театре, передает telegram-канал учреждения.



Отмечается, что в новом сезоне Валерий Гергиев продолжит знакомить публику с лауреатами конкурса. Выступления ярчайших участников конкурса пройдут с 3 по 13 сентября на сценах Мариинского театра.



Откроет цикл мероприятий концерт золотых медалистов конкурса. На Новой сцене Мариинского театра 3 сентября выступят Сергей Давыдченко, Зинаида Царенко, Семен Саломатников, София Виланд. В программу вошли Второй концерт для фортепиано с оркестром Прокофьева, две арии Далилы из оперы «Самсон и Далила» Сен-Санса, Концерт для трубы с оркестром Щедрина и Блестящая фантазия на темы из оперы Бизе «Кармен» для флейты с оркестром Борна.



В этот день также состоится второй концерт цикла с участием Энджел Станислава Вонга, Даниила Когана, Елены Таросян, Иин Цзян, Валентина Малинина, Игоря Морозова.



Концерты также пройдут 9, 11 и 13 сентября в Концертном зале. За дирижерским пультом будет Валерий Гергиев.









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