«Ленфильм» завершает съемки документалки «Маяк Петра Великого»

15.08.2023

«Ленфильм» завершает съемки документалки «Маяк Петра Великого»
Киностудия «Ленфильм» завершает съемки документального фильма с игровыми вставками «Маяк Петра Великого».

Киноленту ожидает стадия постпродакшна, сообщает канал НТВ.

Съемки фильма проходили при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, а также в других локациях Северной столицы. Режиссером картины выступает Александр Поздняков.

Авторы фильма рассказали, что в «Маяке Петра Великого» будет представлен не только Петр I, но и Екатерина II.

Главные роли в игровых эпизодах сыграли Андрей Дидик, Леонид Петров, Татьяна Пилецкая и другие актеры.


Фото: Pixabay.com