Поклонники Цоя собрались возле памятной стены почтить его память

День памяти Виктора Цоя отмечается 15 августа, в годовщину смерти рок-музыканта.Отмечается, что поклонники Цоя исполняют песни группы «Кино». Возле памятной стены собрались люди разных поколений.Виктор Цой погиб в дорожной катастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. Музыканту было 28 лет. Согласно официальной версии, Цой уснул за рулем, и его «Москвич» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.