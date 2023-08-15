В Новгородской области стартовали съемки постхоррора «Вдохновение»

15.08.2023

В Новгородской области стартовали съемки постхоррора «Вдохновение»
В Новгородской области стартовали съемки фильма «Вдохновение».

Авторы определяют жанр своей работы как «артхаусный постхоррор». 

В фильме пойдет рассказ о художнике-отшельнике, живущем в отдалении от цивилизации — в хижине на берегу озера. К герою периодически добирается почтальон, который приносит загадочные картины, но от кого они — остается загадкой.

Производством фильма занимается кинокомпания «Ильмень». Поддержку съемочной группе оказывает министерство культуры Новгородской области.

Автор сценария фильма «Вдохновение» и режиссер — Константин Еронин. Главные роли в постхорроре исполнят Вячеслав Кормильцев, Виктор Михайлов, Михаил Евланов и Николай Булатов.


Фото: Pixabay.com