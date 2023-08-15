В Новгородской области стартовали съемки постхоррора «Вдохновение»

15.08.2023
В Новгородской области стартовали съемки фильма «Вдохновение».
Авторы определяют жанр своей работы как «артхаусный постхоррор».
В фильме пойдет рассказ о художнике-отшельнике, живущем в отдалении от цивилизации — в хижине на берегу озера. К герою периодически добирается почтальон, который приносит загадочные картины, но от кого они — остается загадкой.
Производством фильма занимается кинокомпания «Ильмень». Поддержку съемочной группе оказывает министерство культуры Новгородской области.
Автор сценария фильма «Вдохновение» и режиссер — Константин Еронин. Главные роли в постхорроре исполнят Вячеслав Кормильцев, Виктор Михайлов, Михаил Евланов и Николай Булатов.
Фото: Pixabay.com