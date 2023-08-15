Netflix опубликовал тизер байопика о композиторе Леонарде Бернстайне

15.08.2023

Netflix опубликовал тизер байопика о композиторе Леонарде Бернстайне
Стрим-сервис Netflix опубликовал тизер биографического фильма «Маэстро».

Брэдли Купер исполняет в байопике роль известного композитора Леонарда Бернстайна.

В фильме пойдет рассказ о любви Бернстайна и актрисы Фелиции Монтеалегре. Героиню сыграла звезда Голливуда Кэри Маллиган.

Снял «Маэстро» сам Брэдли Купер. Он также стал соавтором сценария с Джошем Сингером.

Премьера фильма «Маэстро» в мировом прокате состоится 20 ноября. На Netflix байопик выйдет через месяц — 20 декабря.


Фото: кадр из фильма «Маэстро»