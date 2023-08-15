Суд в Москве рассмотрел дело по иску к Шнурову на 1,4 млн

В Москве суд рассмотрел дело по иску к певцу Сергею Шнурову.



Причиной обращения в суд стало использование в клипе музыканта чужой фотографии российского самолета SJ100.



Иск подал фотограф Александр Попов, который увидел свою фотографию в клипе случайно. Сумма требований в суде была объяснена «масштабом нарушения, выразившемся в количестве просмотров» клипа.



Представители Шнурова назвали размер компенсации чрезмерным и сообщили, что ответчик был готов на выплаты в «разумных пределах».



Суд в итоге взыскал с артиста по 20 тысяч рублей за каждое нарушение — за использование фотографии в клипе, в обложке произведения на музыкальных сервисах, а также за удаление информации об авторском праве без разрешения правообладателя.









Фото: ТАСС/YouTube