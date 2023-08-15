80 молодых музыкантов приняли участие в проекте «Донбасский экспресс»

В Великом Новгороде завершился проект «Донбасский экспресс».



В рамках проекта прошло 16 событий, зрителями которых стали 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба создателей проекта.



Школа-фестиваль Леонида Лундстрема «Донбасский экспресс» проходила в Великом Новгороде с 4 по 15 августа. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Новгородской области и компании «РЖД».



Участие в школе приняли 80 молодых музыкантов из новых регионов страны и Великого Новгорода. Для ребят прошли индивидуальные занятия музыкой, мастер-классы от выдающихся музыкантов страны. В рамках проекта прошли концерты классической музыки, лекции, встречи с поэтами и артистами в ДМШ им. С.В. Рахманинова, другие мероприятия.



«Наш проект развивается, трансформируется, мы все больше ориентируемся на развитие и поддержку талантливых профессионалов, курирование их обучения и дальнейшей концертной карьеры. У нас есть договоренности с несколькими филармониями от Луганской и Новгородской до Красноярской и Забайкальской о концертах рекомендованных нами участников "Донбасского экспресса" в этих городах», — рассказал руководитель проекта Петр Лундстрем.



Второй этап проекта пройдет в Луганске в ноябре.









Фото предоставлено пресс-службой Петра Лундстрема