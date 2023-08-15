Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» оштрафовали на 2 миллиона рублей

Замоскворецкий суд города Москвы оштрафовал руководство онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».
В суде рассматривалось два дела о неправильной маркировке фильмов с ЛГБТ-тематиками.
Общая сумма штрафов составила 2 миллиона рублей, пишет
РИА Новости. Неправильная маркировка содержалась в фильмах «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Римские расставания», «Зильс-Мария», «Любовь, любовь, любовь» и «Александр». Онлайн-кинотеатр также обязали исправить обнаруженные нарушения.
Представители «Кинопоиска» с решением суда не согласились. По их мнению, обвинение не доказало, что вышеперечисленные фильмы просматривали в онлайн-кинотеатре несовершеннолетние. Кроме того, все фильмы содержат возрастное ограничение «18+».
Юристы онлайн-кинотеатра намерены обжаловать решение Замоскворецкого суда в вышестоящей инстанции.
Фото: кадр из фильма «Доктор Ти и его женщины»