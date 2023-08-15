Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» оштрафовали на 2 миллиона рублей

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» оштрафовали на 2 миллиона рублей

15.08.2023

Замоскворецкий суд города Москвы оштрафовал руководство онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

В суде рассматривалось два дела о неправильной маркировке фильмов с ЛГБТ-тематиками.

Общая сумма штрафов составила 2 миллиона рублей, пишет РИА Новости. Неправильная маркировка содержалась в фильмах «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Римские расставания», «Зильс-Мария», «Любовь, любовь, любовь» и «Александр». Онлайн-кинотеатр также обязали исправить обнаруженные нарушения.

Представители «Кинопоиска» с решением суда не согласились. По их мнению, обвинение не доказало, что вышеперечисленные фильмы просматривали в онлайн-кинотеатре несовершеннолетние. Кроме того, все фильмы содержат возрастное ограничение «18+».

Юристы онлайн-кинотеатра намерены обжаловать решение Замоскворецкого суда в вышестоящей инстанции.


Фото: кадр из фильма «Доктор Ти и его женщины»