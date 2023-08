Прощание со звездой российских сериалов Беллой Ко пройдет 19 августа

Актриса кино и озвучания Белла Ко умерла в возрасте 54 лет.



Прощание с ней состоится 19 августа, рассказала Прощание с ней состоится 19 августа, рассказала РИА Новости актриса Наталья Коростелева.





Место прощания актриса не уточняла.





«Она была замечательным человеком, таких больше не делают, таким нежным, трепетным, чувственным», — рассказала Коростелева.





Белла Ко снималась во многих российских сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Склифософский». Актриса также озвучивала персонажей культовых игр Call of Duty, Diablo и The last of us.





Смерть Беллы Ко подтвердил ее муж. Причина скоропостижной кончины не уточняется.









Фото: скриншот видео на YouTube