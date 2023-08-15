Лучшие казахские фильмы десятилетия покажут в московском «Иллюзионе»

В Москве пройдут Дни казахского кино.



Показы состоятся в кинотеатре «Иллюзион» в рамках программы зарубежных кинопоказов 2023 года Роскино.



В программу Дней казахского кино вошли пять картин, наиболее ярких работ казахских кинематографистов последнего десятилетия.



Откроет показы 18 августа драма «Шал» режиссера Ермека Турсунова. Фильм снят по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».



В программу также вошли драмы «Дорога к матери» и «Войско Мын Бала» режиссера Акана Сатаева, комедия «Ореховое дерево» Ерлана Нурмухамбетова, биографическая драма «Мукагали» Болата Калымбетова.









Фото: пресс-служба Роскино