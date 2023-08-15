Лучшие казахские фильмы десятилетия покажут в московском «Иллюзионе»

В суде рассматривалось два дела о неправильной маркировке фильмов с ЛГБТ-тематиками.
Актриса кино и озвучания Белла Ко умерла в возрасте 54 лет.
В Москве пройдут Дни казахского кино.
Главным героем в продолжении станет сын героя оригинального мультфильма.
Об этом в своем telegram-канале написал режиссер Сарик Андреасян.
В суде рассматривалось два дела о неправильной маркировке фильмов с ЛГБТ-тематиками.
Актриса кино и озвучания Белла Ко умерла в возрасте 54 лет.
В Москве пройдут Дни казахского кино.
Главным героем в продолжении станет сын героя оригинального мультфильма.
Об этом в своем telegram-канале написал режиссер Сарик Андреасян.
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15.08.2023