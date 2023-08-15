В России снимут сиквел советского мультфильма «Мама для мамонтенка»

15.08.2023
В России планируют снять продолжение советского мультфильма «Мама для мамонтенка».
Главным героем в продолжении станет сын героя оригинального мультфильма. Об этом сообщил режиссер Антон Верещагин, продюсер проекта, передает
«Интерфакс».
По словам Верещагина, команда работает над продолжением любимого мультфильма.
«Наш отважный мамонтенок — сын повзрослевшего героя советского мультфильма — отправляется в полное опасности приключение для того, чтобы найти настоящую маму для своего папы», — рассказал режиссер.
Создатель фильма добавил, что герой проекта «встретит друзей и найдет ответ на вопрос о том, что такое семья».
В проекте планируется создать особую визуальную конструкцию, которая будет оригинальной и динамичной, но вместе с тем продолжающей художественные традиции оригинального мультфильма.
Производство фильма планируется начать 1 сентября 2023 года. Ожидается, что мультфильм выйдет в октябре 2026 года.
Фото: кадр из фильма "Мама для мамонтенка"