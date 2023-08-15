Начались съемки второго блока фильма «Война и музыка»

Стартовали съемки второго блока картины «Война и музыка».



Об этом в своем telegram-канале написал режиссер Сарик Андреасян.



«Мы приступили к съемкам второго блока фильма "Война и музыка". Какое прекрасное кино нас ждет в 2025 году!» — поделился кинематографист.



Главные роли в военной драме сыграют Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Антон Левин, Павел Прилучный, Алексей Кирсанов и другие. Сценарий к фильму написали Алексей Гравицкий и Сергей Волков.



Картина рассказывает о судьбах троих друзей, в чью жизнь ворвалась война. Удивительным образом выжить в условиях войны им помогает музыка.









Фото: t.me/sarikandreasyan