Начались съемки второго блока фильма «Война и музыка»

Об этом в своем telegram-канале написал режиссер Сарик Андреасян.
Фестиваль пройдет с 24 по 31 августа 2023 года.
В Архангельске стартовали съемки комедии, в которой главный герой для подготовки к роли Михаила Ломо...
Экспозиция «Как найти грифона» посвящена мифическим существам в городской истории.
Лидеры креативного бизнеса столицы обучаются по бесплатной программе, посвященной интеллектуальному ...
Об этом в своем telegram-канале написал режиссер Сарик Андреасян.
Фестиваль пройдет с 24 по 31 августа 2023 года.
В Архангельске стартовали съемки комедии, в которой главный герой для подготовки к роли Михаила Ломо...
Экспозиция «Как найти грифона» посвящена мифическим существам в городской истории.
Лидеры креативного бизнеса столицы обучаются по бесплатной программе, посвященной интеллектуальному ...
В основу супергеройского экшна заложена трагическая история, заявил Джей Си Чендор. ...
Музыкальный корпус ДШИ № 6 имени К.Е. Архипова в Академическом районе города построили и оснастили п...
Единственный в стране обладатель высшей клоунской награды мира «Золотая маска Грока» скончался в 8...
Мастерскую проведут с 15 по 20 сентября в Екатеринбурге на II Международном кинофестивале дебютов ев...
Австралийская актриса исполнила главную роль в ленте и спродюсировала ее.
Экспозиция работ отечественных художников-нонконформистов из коллекции Сергея Александрова посвящена...
Министр культуры РФ Ольга Любимова оценила процесс создания уникального комплекса вместе с директоро...
С 18 по 20 августа жителей и гостей Сахалинской области ждет масштабное мероприятие с авиашоу, музык...
Экспозиция «Москва, я думал о тебе!» будет работать с 18 августа по 10 сентября, сообщила пресс-служ...
Решение было принято в связи с большой популярностью фестиваля.
Кинокомпания 2V Media начала съемки фильма «Бокал вина и апельсины».
Проект приурочен к 125-летию Московского Художественного театра и 100-летию Музея МХАТ.
Главную роль в фильме сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.
Картина стартовала в превью-формате.
Мероприятие прошло 12 августа на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божией матери.
15.08.2023