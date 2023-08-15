На фестивале «Будем жить» представят 12 международных премьер

Фестиваль пройдет с 24 по 31 августа 2023 года в Москве. На нем будет представлено 40 фильмов из России, Ирана, Узбекистана, Грузии, а также совместные проекты российских кинематографистов с коллегами из Коста-Рики и Палестины.В программу вошли картины Bright House иранского режиссера Рухоллы Хиджази, «Черная пудра» Владимира Бухарова, «Дорога к дому» Ивана Шерстникова, Alina Wild Ильи Лебедева и многие другие.«Также на киносмотре состоятся две российские и две московские премьеры. Это "Тоша-Мамонтоша" Оксаны Сташенко и "Жив солдат" узбекского режиссера Шерзода Назарова. В Москве будут впервые представлены картины "Семь дней осени" Алексея Головкова и "Цифровое бессмертие" Никиты Аниськина и Владимира Головнева», — приводит агентство слова организаторов.Награждение победителей смотра состоится 31 августа в Большом зале Центрального дома кинематографистов.