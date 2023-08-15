Музей Москвы представит проект о единорогах, китоврасах и драконах

15.08.2023
Экспозиция «Как найти грифона» посвящена мифическим существам в городской истории, сообщила пресс-служба учреждения.
С 18 августа до 12 ноября в Центре Гиляровского (филиал Музея Москвы в Столешниковом переулке) будет открыта выставка, которая познакомит с традицией изображения мифологических персонажей на самых разных поверхностях — от стен домов и изразцов до книг и предметов одежды.
Посетители познакомятся с единорогами, грифонами, китоврасами, драконами, сфинксами и другими существами, местами их обитания, связанной с ними символикой.
Проект представит подлинные экспонаты XVII-XIX веков — открытки, книги, чернильницы, шкатулки, изразцы, книжные иллюстрации Татьяны Мавриной, женский волосник 1603 года, гипсовый слепок грифона с домонгольского Дмитровского собора во Владимире, двух белокаменных львов весом по 590 кг. Выставку дополнят современные снимки столичных зданий с волшебными тварями на фасадах и карта с их адресами.
Билеты можно приобрести на сайте
Музея Москвы.
Фото: Владислав Ефимов. Здание Синодальной типографии в Москве. 2023
/ пресс-служба Музея Москвы