В Москве стартовал второй поток проекта «ПРО.Креатус»

15.08.2023
Лидеры креативного бизнеса столицы обучаются по бесплатной программе, посвященной интеллектуальному праву. Проект организует Агентство креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы и научно-образовательный центр Digital IP.
Обучение началось 12 августа и продлится четыре недели. За месяц студенты узнают, как защищать свои креативные продукты, управлять ими и монетизировать их, как интегрировать интеллектуальную собственность в стратегию развития бизнеса. Также их ждет знакомство с юридическими аспектами ведения креативного бизнеса, развитие «гибких», коммуникативных и лидерских навыков, нетворкинг и обмен опытом.
«ПРО.Креатус» родился из запроса креативных предпринимателей, рассказала замдиректора Digital IP Екатерина Еременко. По итогам анализа работы фокус-группы разработали программу, пригласили экспертов по творческой экономике, цифровизации, юриспруденции и инновациям, обладающих практическим опытом. Проект объединил единомышленников в сообщество, где создаются коллаборации, продвигающие креативную экономику столицы и страны.
Замглавы АКИ Константин Бучнев подчеркнул, что интеллектуальная собственность является «краеугольным камнем креативных индустрий», от которого зависит развитие творческой экономики. «В прошлом году благодаря программе "Креатус" было задепонировано более 200 инновационных решений в различных направлениях креативного бизнеса. Мы уверены, что результаты образовательного проекта "ПРО.Креатус" будут не менее впечатляющими», — добавил чиновник.
23 сентября стартует третий и последний поток «ПРО.Креатуса» в 2023 году. Зарегистрироваться можно на сайте АКИ
. Количество мест ограничено.
Фото: пресс-служба АКИ