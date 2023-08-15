Режиссер «Крэйвена-охотника» обещал зрителям фильм-трагедию

15.08.2023
В основу супергеройского экшна заложена трагическая история, заявил Джей Си Чендор.
По его словам, студия Sony не хотела, чтобы он акцентировал внимание на трагедии. Однако после финальных титров у внимательных зрителей «не возникнет ощущения, что все закончилось замечательно», пишет Esquire
.
В комиксах Крэйвен-охотник — жестокий антагонист, сын русского эмигранта Сергей Кравинов, натренированный как лучший охотник в мире.
Сюжет фильма держится в секрете. Судя по дебютному трейлеру
, он представит свою версию становления персонажа. В ленте появятся отец Крэйвена (Рассел Кроу), брат Дмитрий aka злодей Хамелеон (Фред Хехингер), ведьма Калипсо (Ариана Дебос). В главной роли — Аарон Тейлор-Джонсон, сыгравший Ртуть в киновселенной Marvel.
Релиз ленты по вселенной Человека-паука от Sony намечен на 30 августа 2024 года.
Фото: кадр из трейлера фильма Kraven the Hunter